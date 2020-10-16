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    • Yaşam
    • 16.10.2020 13:33
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    • 16.10.2020 13:33
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    'da çok acı olay! Araç camı silmek isterken kamyon altında kaldı

    'da bulunan trafik ışıklarında araçların camını silmek için bekleyen 8 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, kamyon altında kalarak hayatını kaybetti.

    Çok acı olay! Araç camı silmek isterken...

    Bağcılar'da trafik ışıklarında cam silmek için bekleyen 8 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk kamyonun altında kalarak öldü. Kaza saat 11.00 sıralarında Bağcılar Birlik Caddesi'nin Çiftlik Meydan bağlantısındaki trafik ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre 34 BEP 427 plakalı kamyon sürücüsü Murat K. trafik ışıklarından hareket ettiği sırada orada bekleyen 8 yaşındaki yabancı uyruklu Bakri Ancilini isimli çocuğu fark etmedi.

    Trafik ışıklarında cam silmek için bekleyen Bakri Ancilini bir anda kamyonun altında kaldı. Kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçen 8 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haberi alan yakınları da olay yerine geldi. Çocuğun bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Kamyon sürücüsü Murat K. gözaltına alınırken polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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    Haberler Yaşam İstanbul'da çok acı olay! Araç camı silmek isterken kamyon altında kaldı