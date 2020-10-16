Trafik ışıklarında cam silmek için bekleyen Bakri Ancilini bir anda kamyonun altında kaldı. Kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçen 8 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haberi alan yakınları da olay yerine geldi. Çocuğun bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Kamyon sürücüsü Murat K. gözaltına alınırken polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları devam ediyor.