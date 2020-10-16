Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü MLKP'nin 'açık alan yapılanması' içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 üyesi hakkında gözaltı kararı verdi.

3'Ü GÖZALTINA ALINDI

Aralarında 'sorumlu' seviyede örgüt mensuplarının da bulunduğu öğrenilen şüphelilere yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Sabah erken saatlerde yapılan eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı. Aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, dergi ve dijital materyal ele geçirildi. Firari bir şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.