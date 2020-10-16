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    • Yaşam
    • 16.10.2020 13:11
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    • 16.10.2020 13:11
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    'da 'ye operasyon: 3 kişi gözaltına alındı

    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü 'nin "açık alan yapılanması" içinde faaliyet yürüten 3 kişi gözaltına alındı.

    DHA
    Ankara'da operasyon: 3 kişi gözaltında

    Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü 'nin 'açık alan yapılanması' içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 üyesi hakkında gözaltı kararı verdi.

    3'Ü GÖZALTINA ALINDI
    Aralarında 'sorumlu' seviyede örgüt mensuplarının da bulunduğu öğrenilen şüphelilere yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Sabah erken saatlerde yapılan eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı. Aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, dergi ve dijital materyal ele geçirildi. Firari bir şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.

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