Günlük burç yorumları

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 15 Ekim 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: ÜSTÜN nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. İş yaşamınızda yeni kararlar alma zamanı geldi. Çevrenizi sınayacağınız bir gün.
BOĞA: SİZE olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.
Sistemli yapınızı bozmamalısınız.
İKİZLER: HAKKINDA konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Karar verirken sizi zorlayan etkileşimlerden uzak kalın.
YENGEÇ: HAYATINIZIN; zıtlıklar bütünü olduğunu unutmayın. Kayıplarınızla ilgili stresin etkisini azaltabilirsiniz. Duygusal değişimleriniz yüzünden çevrenizdeki kişileri fark etmeyebilirsiniz.
ASLAN: DOSTLARINIZLA gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Kalbini kırdığınız kişilere kendinizi affettirmelisiniz. Bilinçaltınızın etkisi altındasınız.
BAŞAK: SOSYAL yaşantınızda kararlı ve istikrarlı bir tablo çizmeniz doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Çevrenizle istediğiniz iletişimi kurabileceksiniz. Kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz.
TERAZİ: BUGÜN düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor.
AKREP: YAŞAMIN yüklediği sorumluluklar konusunda fazla üzülmeyin. Hayatın bir başka yönünü görmeniz sizi olumlu değiştirecek. Başkalarının yaşamını merak edebilir, onları tenkit edebilirsiniz.
YAY: BİRLİKTE olacağınız kişileri iyi seçmeli ve güvenebileceğiniz insanlarla çalışmalısınız.
Düşüncelerinizi keskin bir şekilde dile getirdiğiniz için, yakınlarınızda aranızda tartışma çıkıyor.
OĞLAK: YÖNETİCİLERİNİZLE aranızda güçlü duygusal bağların gelişmesi ve işbirliği içinde hareket etmeniz, sizin için olumlu bir aşama. Olaylara katı yaklaşmanız, çatışmalara neden olabilir.
KOVA: İŞ bağlantılarınıza dikkat etmelisiniz. İlişkilerinize kesin ve yargılayıcı bakıyorsunuz.
Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken, olaylara ciddi bakıyorsunuz.
Destek arıyorsunuz.
BALIK: YAŞADIĞINIZ sorunlar yüzünden canınız sıkılabilir. Maddi konularla ilgili gelişimleri takip etmek zorundasınız.
Duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir.