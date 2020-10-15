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    yorumları – 15 Ekim 2020 Perşembe

    yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Ekim 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün burçları meler bekliyor? İşte 15 Ekim 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ: ÜSTÜN nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. İş yaşamınızda yeni kararlar alma zamanı geldi. Çevrenizi sınayacağınız bir gün.


    BOĞA: SİZE olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.
    Sistemli yapınızı bozmamalısınız.


    İKİZLER: HAKKINDA konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Karar verirken sizi zorlayan etkileşimlerden uzak kalın.


    YENGEÇ: HAYATINIZIN; zıtlıklar bütünü olduğunu unutmayın. Kayıplarınızla ilgili stresin etkisini azaltabilirsiniz. Duygusal değişimleriniz yüzünden çevrenizdeki kişileri fark etmeyebilirsiniz.

    ASLAN: DOSTLARINIZLA gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Kalbini kırdığınız kişilere kendinizi affettirmelisiniz. Bilinçaltınızın etkisi altındasınız.


    BAŞAK: SOSYAL yaşantınızda kararlı ve istikrarlı bir tablo çizmeniz doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Çevrenizle istediğiniz iletişimi kurabileceksiniz. Kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz.

    TERAZİ: BUGÜN düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor.


    AKREP: YAŞAMIN yüklediği sorumluluklar konusunda fazla üzülmeyin. Hayatın bir başka yönünü görmeniz sizi olumlu değiştirecek. Başkalarının yaşamını merak edebilir, onları tenkit edebilirsiniz.

    YAY: BİRLİKTE olacağınız kişileri iyi seçmeli ve güvenebileceğiniz insanlarla çalışmalısınız.
    Düşüncelerinizi keskin bir şekilde dile getirdiğiniz için, yakınlarınızda aranızda tartışma çıkıyor.


    OĞLAK: YÖNETİCİLERİNİZLE aranızda güçlü duygusal bağların gelişmesi ve işbirliği içinde hareket etmeniz, sizin için olumlu bir aşama. Olaylara katı yaklaşmanız, çatışmalara neden olabilir.

    KOVA: İŞ bağlantılarınıza dikkat etmelisiniz. İlişkilerinize kesin ve yargılayıcı bakıyorsunuz.
    Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken, olaylara ciddi bakıyorsunuz.
    Destek arıyorsunuz.



    BALIK: YAŞADIĞINIZ sorunlar yüzünden canınız sıkılabilir. Maddi konularla ilgili gelişimleri takip etmek zorundasınız.
    Duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir.
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