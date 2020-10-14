Son dakika: Sarıyer'de korku dolu anlar: Arkadaşlarıyla sahilde otururken denize atladı

Aleyna Özçelik'in su yüzeyinde çırpındığını gören arkadaşları ile o sırada sahilde gezintiye çıkan iki vatandaş denize atladı. Arkadaşları ile vatandaşlar, yükseklik nedeniyle Özçelik'i karaya çıkaramayınca, yüzerek yaklaşık 50 metre uzağa taşıdılar. Aleyna Özçelik, haber verilmesinin ardından olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla tekneye çıkarıldı.



Kalbi durmuş olarak tekneye çıkarılan ve sağlık ekiplerinin yaptığı suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürülen Aleyna Özçelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı.