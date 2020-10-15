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    • 15.10.2020 15:36
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    • 15.10.2020 15:41
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    , 4 milyar yıl önce 'yı 'ten korumuş olabilir

    Yapılan bir araştırma göre; 'nın uydusu olan Ay'ın 4 milyar yıl önce Dünya'nın atmosferini daha aktif olan 'ten korumuş olabileceği belirtildi.

    AA
    4 milyar önce Ay, Güneş ve Dünya'nın arasındaki ilişkiyi bilim insanları buldu

    "New Scientist" sitesinin haberine göre, Apollo misyonları sırasında 'dan toplanarak 'ya getirilen taş örnekleri, 4,2 ila 3,4 milyar yıl önce Dünya'nın uydusunun manyetik alana sahip olduğuna dair kanıt sundu.

    YÜZ MİLYONLARCA YIL AKTİF OLAN BİR MANYETOSFER YARATMIŞ OLABİLİR
    Ay'ın, Dünya'ya bugünkünden 2 kat daha yakın olduğu bu dönemde sahip olduğu manyetik alanın, Dünya'nın bugünkü manyetik alanı kadar güçlü olduğu hesap edildi.

    Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansında () görevli bilim insanı James Green ve meslektaşları, bu bilgi doğrultusunda Ay'ın manyetik alanının Dünya ile etkileşimini ortaya koyan bir modelleme çalışması yürüttü.

    Bilim insanları, o dönemde Ay ve Dünya'nın manyetik alanlarının bir araya gelerek, yüz milyonlarca yıl aktif kalan koruyucu bir manyetosfer yaratmış olması gerektiği sonucuna vardı.

    GÜNEŞ'İN DÜNYA'NIN ATMOSFERİNİ YOK ETMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ
    Bu manyetosferin, Dünya'nın erken dönemine ait kilit soru işaretlerinden birini çözdüğüne, o zamanlar bugünkünden çok daha aktif 'in yerkürenin atmosferini yok etmesinin önüne geçtiğine inanıldığı belirtildi.

    Green, "Ay, Dünya için Güneş rüzgarına karşı önemli bir koruyucu bariyer sağlamış görünüyor. Bu dönemde Dünya'nın, atmosferinin devamlılığını sağlama kabiliyeti açısından kritik bir bariyer." değerlendirmesini yaptı.

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