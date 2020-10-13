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    • Yaşam
    • 13.10.2020 Gazete
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    Başkanı 'ye veda günü

    'nin öncü sanayicilerinden Başkanı (95), tedavi gördüğü Miami'de hayatını kaybetti. Kamhi'nin, "Türkiye'de ölmek istiyorum" vasiyeti üzerine Başkan Erdoğan'ın talimatıyla cenazesi Türk bayrağına sarılı tabutla 'a getirildi. Kamhi, bugün saat 11.00'de 'nda sınırlı sayıda kişinin katılacağı törenle uğurlanacak.

    Veda günü
    'nin öncü sanayicilerinden Başkanı (95), tedavi gördüğü Miami'de hayatını kaybetti. Kamhi'nin, "Türkiye'de ölmek istiyorum" vasiyeti üzerine Başkan Erdoğan'ın talimatıyla cenazesi Türk bayrağına sarılı tabutla 'a getirildi.

    Kamhi, bugün saat 11.00'de 'nda sınırlı sayıda kişinin katılacağı törenle uğurlanacak. Cenaze, Arnavutköy Musevi Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Törenler, internetten yayınlanacak.


    Jak Kamhi, bugün kısıtlı sayıda kişinin katılacağı törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
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    Haberler Yaşam Profilo Holding Yönetim Kurulu Başkanı Jak Kamhi'ye veda günü