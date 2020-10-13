Türkiye'nin öncü sanayicilerinden Profilo Holding Yönetim Kurulu Başkanı Jak Kamhi (95), tedavi gördüğü Miami'de hayatını kaybetti. Kamhi'nin, "Türkiye'de ölmek istiyorum" vasiyeti üzerine Başkan Erdoğan'ın talimatıyla cenazesi Türk bayrağına sarılı tabutla İstanbul'a getirildi.
Kamhi, bugün saat 11.00'de Neve Şalom Sinagogu'nda sınırlı sayıda kişinin katılacağı törenle uğurlanacak. Cenaze, Arnavutköy Musevi Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Törenler, internetten yayınlanacak.
Jak Kamhi, bugün kısıtlı sayıda kişinin katılacağı törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
Kamhi, bugün saat 11.00'de Neve Şalom Sinagogu'nda sınırlı sayıda kişinin katılacağı törenle uğurlanacak. Cenaze, Arnavutköy Musevi Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Törenler, internetten yayınlanacak.
Jak Kamhi, bugün kısıtlı sayıda kişinin katılacağı törenle son yolculuğuna uğurlanacak.