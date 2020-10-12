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    • 12.10.2020 21:09
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    • 12.10.2020 21:11
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    'da performans sanatçısı 3 kadın, hırsızlık suçundan tutuklandı

    'da düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan hırsızlık zanlısı 3 kadın tutuklandı.

    İHA
    Performans sanatçısı 3 kadın, hırsızlık...

    Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, ilçesinde 4 evin kapısının kilidinin dilinin düşürülmesi yöntemiyle açılarak içeriden ziynet eşyası ile 17 bin 130 lira çalındığı ihbarı üzerine, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

    Ekipler, belirledikleri şüpheli kadınlar M.G. (19), N.Ş. (20) ve K.G'yi (38) yakalamak için çalışma başlattı.

    Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, zanlıları yakaladı.

    Zanlıların üzerinde ele geçirilen 10 bin lira ile 2 çeyrek ve bir gram altına el konuldu.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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