Günlük burç yorumları – 13 Ekim 2020 Salı

Astrogündem: Güneş, geri giden Mars ile kesişiyor. Önemli bilgiler, belgeler, yasalar ve sözleşmeler konuşulabilir. 1 Ocak 1923 kuruluşlu Jüpiter'i Akrep olan Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in gidişatı ile ilgili mühim kararlar alabilir.
ÜLKEMİZİ YAKINDAN İLGİLENDİREN BİR RETRO
Önünüze çıkan engebeli yollardan, virajlardan, yokuşlardan pek hoşlanmayabilirsiniz. Kimin hoşuna gider ki! Sevgili iletişim gezegeni Merkür geri giderken lunaparkta bile hangi araca binmeniz gerektiğini iki kere düşünmelisiniz. Peşinen ileteyim; seçeceğiniz her yol bir şekilde engellere maruz kalacak. Su burcunda geri gidecek olan Merkür yarın yani 14 Ekim'den 3 Kasım'a kadar Retro halinde olacak. 28 Ekim'de Terazi burcuna geri dönecek ve orada takılmaya devam edecek. İlişkiler, iş kuralları, yeni teklifler, yasalar, kapanan işler, dosyalar ve bir çeşit angaryalarıyla hayli gürültücü olacak. Konumu itibariyle ülkemizi de yakından ilgilendiren bir Retro olacağını işaret ediyor.
Ne Zaman Başlıyor?
14 Ekim'de su burcunda geri gitmeye başlayan Merkür, Terazi burcunda 3 Kasım'da düz seyrine girecek.
Daha Güçlü, Daha Cesur!
Çevrenizin daha fazla farkına varacaksınız ve eskisinden daha etkileyici olduğunuzu düşüneceksiniz. Etrafınızda ajitasyon yapanlar ve sinirli davrananlar tırmanışa geçebilir. Yaşamını değerlendirenlerin sayısı ise artabilir. Sırlar, su burcunun eşliğiyle Merkür geri giderken ateşlenecek. Tutkulu birliktelikler, saklı ilişkiler, eski sevgililer ve anımsanması acı veren anılar gündeme gelebilir.
Etrafımızı Daha Net Görüyoruz
Merkür geri giderken, Güneş'le hizalanacak. Güneş'in o muhteşem kaynağı aydınlatıcı yönünü ortaya koyacak. Yani etrafınızı daha net görmenize vesile olacak. Güç değişimi, rollerin aktarımı ve ülkelerin seçim çalışmaları için enteresan günleri oluşturacağını iddia ediyor, gökyüzü… Su burcundaki Merkür gerilemesi; tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'la ilgili büyük bir atılımın olabileceğini ön görüyor. Herkesin kafasına takılan bir konunun gerçek nedenini yine ansızın çıkan bir haberle öğrenebiliriz.
Merkür Retro'su Ne Anlatacak?
Gergin ve stresli gezegen açılarının arasında bir de Merkür geri gidecek. Bu da hissedilen baskıyı iki katına çıkartabilir. Stres yönetimi, öz bakıma odaklanmak, sağlığa dikkat etmek ve ihtiyacınız olduğu konularda yardım istemek ön plana çıkacak.
Retro'da Ne Yapmalısınız?
Başkalarını hatalarını anlayıp dinlemeden yorumda bulunmayın.
Önyargılı olmayın.
Hatanızı üstlenin, doğrusunu yapmak için destek arayın.
Gizlemeyin, saklamayın. Çünkü 3 Kasım'dan sonra kader sizi ele verebilir.
Hayırsever olun!
Doğaya ve hayvanlara sahip çıkın.
Günlük burç yorumları bugün sizin için ne diyor?
KOÇ: BUGÜN, tam istediğiniz gibi hareketli ve keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Yeni kişilerle tanışma fırsatınız olabilir. Eşinizin size olan düşkünlüğünden kaynaklanan uyarılarına kulak verin.
BOĞA: BUGÜN kafanızın bir köşesi, hala işinizde rahatsız eden probleminizle meşgul.
Çok yakın arkadaşınızı üzen duygusal sorunları sizi de yakından ilgilendirmesi kafanızı oyalıyor.
İKİZLER: BİR arkadaşınıza görüşme sözü verdiğinizi unutmayın. Çünkü, insanlar sizin sıcakkanlı davranışlarınızdan etkilenerek, gerçekten bir arada olmak istiyorlar. Bugün gerginsiniz.
YENGEÇ: TOPLUMSAL değerlerinizin sizi kısıtlamasına izin vermek istemiyor ve çevrenizin tepkisine aldırış etmeden, kişiliğinizi öne çıkarıyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakimsiniz.
ASLAN: GÜÇLÜ enerjinizi kullanacağınız potansiyele sahip olmanıza karşın, sürekli denetlenmeniz sonucunda, bazı kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Yönlendirilmeye tahammülünüz yok.
BAŞAK: FİZİKSEL aktiviteleriniz için, yoğun bir döneme giriyorsunuz. Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve önemli paralar kazanabilirsiniz.
Her şey size bağlı gelişecek. Aşk hayatınız karışabilir.
TERAZİ: KARDEŞLERİNİZLE sıkı bağlar içindesiniz.
İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz. Çevrenizin tepkisinden çekindiğiniz zaman kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz.
AKREP: BUGÜN çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz. Duygusal konularda çekimser ve karamsar davranmakla kendinize sorun yaratıyorsunuz. Bilinçaltı rüyalarınız yoğunlaşabilir.
YAY: YALNIZLIK sizin için çok önemli bir duygu. Bugün katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız.
OĞLAK: AİLENİZLE duygusal paylaşımlar söz konusu olacak. Onlarla ortak çalışmalar gündeme gelecek. Onların aksiyonlarına yardım ettiğinizde kendinizi mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz.
KOVA: DUYGUSAL yönlerinizi ortaya koysanız da siz gizli bir güç arayışı içindesiniz.
Partnerinizin size odaklanmasına izin verdiğiniz sürece, onun isteklerinin ağır basacağını unutmamalısınız.
BALIK: BUGÜN yeni bir sistem geliştirebilirsiniz.
İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz.
Aşkta şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz.