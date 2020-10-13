Günlük burç yorumları – 13 Ekim 2020 Salı

Ne Zaman Başlıyor?

14 Ekim'de su burcunda geri gitmeye başlayan Merkür, Terazi burcunda 3 Kasım'da düz seyrine girecek.

Daha Güçlü, Daha Cesur!

Çevrenizin daha fazla farkına varacaksınız ve eskisinden daha etkileyici olduğunuzu düşüneceksiniz. Etrafınızda ajitasyon yapanlar ve sinirli davrananlar tırmanışa geçebilir. Yaşamını değerlendirenlerin sayısı ise artabilir. Sırlar, su burcunun eşliğiyle Merkür geri giderken ateşlenecek. Tutkulu birliktelikler, saklı ilişkiler, eski sevgililer ve anımsanması acı veren anılar gündeme gelebilir.

Etrafımızı Daha Net Görüyoruz

Merkür geri giderken, Güneş'le hizalanacak. Güneş'in o muhteşem kaynağı aydınlatıcı yönünü ortaya koyacak. Yani etrafınızı daha net görmenize vesile olacak. Güç değişimi, rollerin aktarımı ve ülkelerin seçim çalışmaları için enteresan günleri oluşturacağını iddia ediyor, gökyüzü… Su burcundaki Merkür gerilemesi; tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'la ilgili büyük bir atılımın olabileceğini ön görüyor. Herkesin kafasına takılan bir konunun gerçek nedenini yine ansızın çıkan bir haberle öğrenebiliriz.