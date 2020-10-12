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    • Yaşam
    • 13.10.2020 07:05
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    • 13.10.2020 07:05
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    Son dakika: 'de husumetli gruplar arasında : 1 ağır yaralı

    Son dakika haberine göre, 'in Konak ilçesinde, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında, çıkan da bir kişi göğsünden vurularak ağır yaralandı.

    DHA
    İzmir'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

    Olay, 03.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1212 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun sokakta karşılaşması sonucu silahlı kavga çıktı. Olayda, Yusuf Ö. (39) göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.



    Olay gerçekleştiren şüpheliler kaçarken, Yusuf Ö. arkadaşları tarafından 09 BG 218 plakalı hafif ticari araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Yusuf Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.




    Soruşturma kapsamında, polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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    Haberler Yaşam Son dakika: İzmir'de husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı