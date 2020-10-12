



Olay gerçekleştiren şüpheliler kaçarken, Yusuf Ö. arkadaşları tarafından 09 BG 218 plakalı hafif ticari araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Yusuf Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.









Soruşturma kapsamında, polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.