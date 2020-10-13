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    • Yaşam
    • 13.10.2020 10:23
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    • 13.10.2020 10:23
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    'da nde göçük: 1 ölü, 3 yaralı

    'un İskilip ilçesindeki nde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu oluşan göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise yaralandı.

    DHA
    Kömür madeninde göçük! Ölü ve yaralılar var

    Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çomu köyündeki özel bir kömür madeni ocağında meydana geldi. Maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama ve ardından göçük meydana geldi.

    1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 İŞÇİ YARALANDI
    İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan 1 işçinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 3 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı.

    Madenden çıkartılan işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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