Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çomu köyündeki özel bir kömür madeni ocağında meydana geldi. Maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama ve ardından göçük meydana geldi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 İŞÇİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan 1 işçinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 3 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı.