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    • Yaşam
    • 12.10.2020 09:21
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    • 12.10.2020 09:21
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    ’de lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı

    ’da, Otoyolu’nda seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    İHA
    TEM'de lastiği patlayan otomobil takla attı!

    Kaza, saat 07.00 sıralarında Otoyolu Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istikametine seyir halinde olan Özgür C. idaresindeki 34 ZR 2999 plakalı BMW marka otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. , ters dönen otomobilin sürücüsü Özgür C. ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

    YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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