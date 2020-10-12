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    • 12.10.2020 10:01
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    Son dakika: 'ta korku dolu anlar: Minibüs çocuğa çarptı, sürücüye çevredekiler saldırdı

    Son dakika haberine göre, 'ta, bir minibüsün çocuğa çarptığı sonrasında ise  çevredekilerin sürücüyü darp etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA



    Olay, dün öğle saatlerinde Atatürk mahallesi Dağhan sokakta meydana geldi. Sokakta ilerleyen yolcu minibüsü, 11 yaşındaki Hasan Efe Çetin'da çarptı. Minibüsün altında kalan Çetin bacağında yaralanırken çevredekiler sağlık ekiplerine bildirdi.





    ESNAF ENGELLEDİ
    Yaralı çocuk ambulansla, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bacağında kırık olduğu öğrenildi. Yaşanan sonrasında çocuğun yaralandığını görenler, minibüs şoförünü darp etmeye kalktı. Minibüsçüyü koltuğundan indirenlerin darp girişimini çevredeki esnaf engelledi. Kaza sonucunda minibüs şoförü gözaltına alındı.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Esenyurt'ta korku dolu anlar: Minibüs çocuğa çarptı, sürücüye çevredekiler saldırdı