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    • 12.10.2020 16:57
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    • 12.10.2020 16:57
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    de fenalaşan yolcu hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... Korkunç olay 'in Bornova ilçesinde yaşandı. Bir kişi müşteri olarak bindiği de fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

    İHA
    İzmir'de feci olay! Takside fenalaşan yolcu hayatını kaybetti

    'in Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesinde Ömer Han (65) isimli kişi, A.Ş. idaresindeki ticari ye bindi. Şehirlerarası otobüs terminaline gitmek istediğini belirten Han, taksiye bindikten yaklaşık 300 metre sonra fenalaştı. Han'ın fenalaştığını gören sürücü A.Ş. aracı yol kenarına çekerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ömer Han'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Han'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Kurumu morguna götürüldü.

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