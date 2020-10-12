Seyyar satıcıdan kadın zabıtaya tehdit

Kendisine uygulanan şiddeti kaydetmeye devam eden A.Ö.'ye neden görüntü aldığını soran seyyar satıcı, "Hırsızlık yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Derdiniz ne sizin" diyerek saldırdı. Diğer memurların uzakta olması nedeniyle saldırı karşısında yalnız kalan zabıta memuru A.Ö ise vatandaşlardan yardım istedi. A.Ö, "Polisi arar mısınız? Yanımda telsizim yok" diye seslendi. Seyyar satıcı ara sokaklarda gözden kaybolurken, A.Ö.'nün el parmaklarında zedelenme olduğu belirtildi.