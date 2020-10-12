Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.10.2020 13:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.10.2020 13:06
    ABONE OL

    O mesaj yüzünden hayatı altüst oldu! '3 aylık maaşım tek tıkla gitti'

    ’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan zabıta memuru (40), cep telefonuna tanımadığı numaradan gelen kısa mesajdaki linke tıklayınca, hesap bilgileri çalındı. Dolandırıcıların hesabındaki 13 bin lirayı  ve banka şubesinden çektiğini söyleyen Gökalp, "Bütün birikimim 1 dakikada gitti. Cep telefonunuza bilmediğiniz numaradan gelen mesajları açıp, linklere tıklamayın'' dedi.

    DHA
    Tek tıkla hayatı altüst oldu!

    İlçe belediyesinde zabıta memuru olarak çalışan , evde oturduğu sırada cep telefonuna tanımadığı bir numaradan gelen kısa mesajı gördü. Mesajı açan Gökalp, içeriğindeki linki merak ederek açmaya çalıştı. Linki açtıktan sonra cep telefonu kitlenen ve daha sonra kapanan zabıta memuru, soluğu telefon tamircisinde aldı. Telefonunu tamir ettiren Gökalp, daha sonra internet cılığı üzerinden su faturasını ödemek için banka hesabının mobil uygulamasına girdi. Hesabına girdiğinde, 13 bin lirasının olmadığı gören Gökalp, hesabının bulunduğu bankaya giderek durumu anlattı. Banka görevlisi ise Gökalp'ın hesabını inceledikten sonra paranın başka bir hesaba transfer edildiğini söyledi. Bunun üzerine hesap hareketlerinin dökümünü alan Gökalp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    '3 AYLIK MAAŞIM BİR DAKİKADA GİTTİ'

    Hesap hareketlerini incelediğinde şoka uğradığını ve emeklerinin çalındığını fark edince çok üzüldüğünü söyleyen Ahmet Gökalp, hesabındaki paranın 5 bin lirasının 'daki bir 'den, kalan 8 bin liranın ise yine aynı ilde banka şubesinden çekildiğini dile getirdi. Kısa mesajla gelen linke tıkladıktan sonra dolandırıcılarım SIM kartını kopyaladığını ve bu sayede banka hesaplarına girerek kendisiymiş gibi işlem yaptıklarını belirten Gökalp, "Hesabımdan para çekenlerin adı soyadı belli oldu. Bu şahıslar hakkında şikayetçi oldum. Mağduriyetimin giderilmesi ve dolandırıcıların cezasını çekmesini bekliyorum. Buradan diğer insanlara söylüyorum. Bütün birikimim 1 dakikada gitti. Cep telefonunuza bilmediğiniz numaradan gelen mesajları açıp, linklere tıklamayın. Benim başıma gelen sizin de başınıza gelebilir. Hesabınızdaki tüm birikiminiz bir anda gidebilir" diye konuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam O mesaj yüzünden hayatı altüst oldu! '3 aylık maaşım tek tıkla gitti'