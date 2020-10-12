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    • Yaşam
    • 12.10.2020 12:34
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    • 12.10.2020 12:37
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    'da 4 kadın saç saça baş başa birbirine girdi, etraftakiler film gibi izledi

    Muratpaşa'da 4 kadın sokak ortasında saç saça baş başa ya tutuştu. Etraftakiler kavgayı izlerken o anları kameraya çeken bir vatandaş "Bu adamlar niye ayırmıyor" diyerek kayda devam etti.

    İHA

    Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'nde bu sabah çekildiği belirtilen görüntülerde, 4 kadın kavgaya tutuştu.

    FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER
    Sebebi bilinmeyen kavgada birbirlerinin saçlarından tutan kadınları, hemen yanı başlarındaki erkekler ise film izler gibi izledi.

    Birbirlerine yumruk da atan kadınların o kavgasını bir vatandaş da araç içerisinden cep telefonuyla kayda aldı.

    "BU ADAMLAR NİYE AYIRMIYOR"
    Kavganın alevlendiği sıralarda "Allah Allah" diyen vatandaş, kavgayı ayırmayan erkeklere de "bu adamlar niye ayırmıyor" diyerek tepki gösterdi.
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