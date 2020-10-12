Genç adamın 'engel tanımayan' hikayesi Batman'ın Sason ilçesinde başladı. Kaybettiği bacağı, onu doktorluğu taşıdı. Gökhan Daş (26), 8 kardeşle yokluk içinde bir hayat geçirdi. 12 yaşındaki ise trafik kazasında sol bacağını kaybetti. Kendisini tedavi eden doktoruna duyduğu hayranlıkla doktor olmaya karar verdi. Ortaokulu birincilikle bitirdi ve köyünde Fen Lisesi'ni kazanan ilk öğrenci olmayı başardı. Önce mühendisliğe girdi, 2 yıl sonra bıraktı, sınavlara yeniden hazırlandı ve 2017 yılında hayal ettiği tıp fakültesini kazandı. Gökhan bununla da yetinmedi, protez bacağına rağmen bisikletle Sason'un en yüksek dağlarından birine tırmandı, 4 şehir dolaşıp 200 kilometre yol kat etti. Kayak ve rafting de yapan stajyer Dr. Gökhan Daş, "Bacağımı kaybetmem hayatımı komple değiştirdi. Şimdi en büyük hedefim ABD'de ihtisas yapıp beni tedavi eden doktorum gibi ortopedi uzmanı olmak" dedi.