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    • 11.10.2020 22:58
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    'da sı! Bekçiler durdurdu

    'da te nedeniyle çıkan tartışmada yla saldıran sürücü bekçiler ve çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

    AA

    01 EGU 38 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Onur ile 01 AGA 127 plakalı otomobili kullanan Nadir Kahveci arasında Turgut Özal Bulvarı'nda yol verme yüzünden tartışma çıktı.

    Onur, bu sırada park halindeki Neslihan Korkmaz'a ait 01 AFP 817 plakalı otomobile çarptı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Onur'un otomobilinden aldığı baltayla Kahveci'nin üstüne yürüdüğünü görenler olaya müdahale etti.

    Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri Onur'u gözaltına aldı.



    Kavga esnasında yaralanan Muhammet Onur, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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    Haberler Yaşam Adana'da baltalı yol verme kavgası! Bekçiler durdurdu