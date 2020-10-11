



SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği bodrum katında uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili konuşan bir kişi, bağrışma seslerini duyduklarını müdahale etmek için daireye gittiklerinde ise kapıyı açan kimsenin olmadığını söyledi. Daha sonra adamın karısını öldürdüğünü öğrendiklerini ve polise bildirdiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

