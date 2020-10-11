Günlük burç yorumları – 11 Ekim 2020 Pazar





OĞLAK: Hayata geçireceğiniz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdakilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecektir. Sonuca gitmeyi denemelisiniz.



KOVA: Bugün, arkadaşlarınızla ortak çalışma içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki başarınızı, çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz. Çevrenize şüpheyle yaklaşmanız mümkün.



BALIK: Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Kazançlarınızla ilgili, sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla değerlendirin.