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    Günlük burç yorumları – 11 Ekim 2020 Pazar

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 11 Ekim 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün burçları neler bekliyor? İşte 11 Ekim 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza, hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz.
    Yatırımlarda başarıyı sağlıyorsunuz.



    BOĞA: Özgürlük duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz.
    Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte, organize çalışmalar içinde bulunacaksınız.



    İKİZLER: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün.
    Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.

    YENGEÇ: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız.
    Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız.



    ASLAN: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz.
    Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirebilirsiniz. Yeni düşünceler içindesiniz. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.

    BAŞAK: Duygusal ilişkileriniz bugün ön planda.
    Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktiviteler planlayacaksınız.


    TERAZİ: Birlikte yeni keşifler yapmak istiyorsanız, uygun bir gündesiniz.
    Birlikte çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü arttıracaksınız. İlgi alanınızın artmasıyla değişik iş profilleri karşınıza çıkacak. Seçim şansınızı kullanırken mantıklı adımlar atın.


    AKREP: Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine girecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız.
    İnsanları ikna etmeniz kolay olacak.

    YAY: Yeteneklerinizin anlaşılması için, yakın çevrenizde olan insanları hoşnut etmeyi denemelisiniz. Bugün olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde çok durmayın.



    OĞLAK: Hayata geçireceğiniz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdakilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecektir. Sonuca gitmeyi denemelisiniz.

    KOVA: Bugün, arkadaşlarınızla ortak çalışma içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki başarınızı, çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz. Çevrenize şüpheyle yaklaşmanız mümkün.

    BALIK: Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Kazançlarınızla ilgili, sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla değerlendirin.
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