



'UYARILARA DİKKAT EDELİM'

Tarık Kul'un amcası İlyas Kul da "Doktor durumunun kötü olduğunu söyledi ve birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Uyarılara dikkat edelim, maskemizi takalım, sosyal mesafeye uyalım. Biz yandık kimse yanmasın, acımız çok büyük" dedi.



'BUNUN ŞAKASI YOK'

Berber arkadaşı Hakan Cavlu da "Tarık, virüse karşı çok dikkatliydi, davetiyesine bile uyarı yazmıştı. Nasıl oldu ben anlamadım, koronavirüs olduğunu öğrenince çok şaşırdım. İnsanlardan uzak durur, hep dışarıda otururdu. Sonra hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok üzüldük, bizi de hemen karantinaya aldılar. Herkesin dikkatli olması lazım, bunun şakası yok. Maske takmayan insanlar var" diye konuştu.