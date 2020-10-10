Taksim Meydanı'nda bıçaklı kavga! Can pazarı yaşandı

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bir kişi tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken olayın şüphelisi kısa sürede yakalandı. Olay, saat 04.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, meydanda bir grupla henüz bilinmeyen sebeple tartıştı. Tartışmada grup içinde bulunan 1 kişi, üzerindeki bıçakla tartıştığı kişiyi bacağından yaraladı.