Her iki yaralı da kanlar içinde yığılırken, saldırganlar ise geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, kurşunların hedefi olan iki yaralılardan Volkan T.'yi kentteki özel bir hastaneye, Osman S.'yi ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Volkan T., özel hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, tüfek ve tabancaya ait toplam 14 boş kovan buldu. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.