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    • Yaşam
    • 10.10.2020 15:56
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    • 10.10.2020 16:10
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    'da alabora olan balıkçı teknesinde mahsur kalan bir kişinin kurtarılma anları kamerada

    açıklarında batan balıkçı teknesinin içinde kalan bir balıkçının kurtarılma anı onu kurtaran dalgıç polislerce görüntülendi.

    DHA

    Fatih Samatya Sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi sabah saatlerinde alabora olmuş, 2 balıkçı hayatını kaybederken, 11 balıkçı kurtarılmıştı. Kayıp diye aranan Cemal isimli balıkçı alabora olarak ters dönen teknenin içinde bulundu.

    DALGIÇ POLİSLERİN KAMERASINA YANSIDI
    Tekne içinde çaresizce kurtarılmayı bekleyen balıkçıyı dalgıç polisler buldu.

    Dalgıçlar yanlarında getirdikleri oksijen tüpünü verdikleri balıkçıyla birlikte su üstüne çıktı.

    Balıkçının bulunuşu ve kurtarılma anları dalgıçların kamerasına yansıdı.

    VALİ TEBRİK ETTİ
    Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kumkapı'da sabah saatlerinde alabora olarak batan balıkçı teknesinde;

    Nefes kesen bir kurtarma operasyonu ile Cemal Ağabey ve 10 balıkçımızı kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum" dedi.
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