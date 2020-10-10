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    • Yaşam
    • 10.10.2020 15:35
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    • 10.10.2020 15:43
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    İki gün önce da "Ölüm hak" paylaşımı yaptı, bugün cansız bedeni bulundu

    Ereğli'de yaşayan 35 yaşındaki Mesut Dereçiçeği, boş dükkan içinde ölü bulundu. İşin ilginç tarafı ise Dereçiçeği'nin iki gün önce hesabından "Ölüm hak" paylaşımı yapması oldu.

    DHA
    O sözü yazdıktan iki gün sonra ölü bulundu

    Olay, öğle saatlerinde Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Demir ve çelik fabrikasında işçi Mesut Dereçiçeği, boş dükkanda hareketsiz yerde yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Dereçiçeği'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

    YARA TESPİT EDİLDİ
    Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Dereçiçeği'nin göğsünde kesici aletle oluşabilecek yara tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereçiçeği'nin ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

    SOSYAL MEDYADA "ÖLÜM HAK" YAZMIŞ
    Mesut Dereçiçeği'nin 8 Ekim'de sosyal medya hesabından 'ölüm hak' yazarak paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

    Dereçiçeği'nin arkadaşıyla birlikte buluşmak üzere evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı öğrenildi.
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