"Benim vergilerimle maaş alıyorsun" sözü hakaret sayıldı

"EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR"

Doktor K.H.'nın avukatı Alperen Cihan Çetinkaya, alınan kararın emsal nitelikle olduğu söyledi. Çetinkaya, "Yargıtay'ın bu tarz konularda verdiği beraat kararlarının çok fazla olduğunu biliyoruz. Çünkü bu cümlenin hakarete tabi olmadığını iddia edenler çok fazla. Bu kararı baz alıp ilerleyenler de oldu. Ancak bu kararın emsal oluğunu düşünüyoruz. Zihinlerde bu cümlenin ağır eleştiri kapsamında değerlendirilmesi kısmının silinmesi gerekiyor. Kamu çalışanlarımıza karşı kullanılan polislerimize kullanılan bu cümlenin suç teşkil etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu cümle şeref ve saygınlığı rencide ediyor" ifadelerini kullandı.

"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DA AÇACAĞIZ"

Kararla birlikte vatandaşların bu cümleyi söylerken bir kez daha düşüneceğini savunan Çetinkaya, "Bu cümle ağır eleştiri kapsamında değerlendirildiği için her önüne gelen kişi 'Ben hakaret etmedim' diyerek işin içinden çıkabiliyordu. Bu tarz konuların daha fazla mahkemelere taşınmasını ve emsal kararların artması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde görevi başındaki polis, asker veya doktorlarımızın, bu hakaretlere maruz kalmamasını sağlayabiliriz. Belli bir süre sonra vatandaşlar da bu tarz sözleri bu kadar rahatlıkla sarf etmemeye başlayacaklardır. Manevi tazminat davası da açacağız" diye konuştu.