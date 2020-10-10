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    • 10.10.2020 08:35
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    Son dakika: 'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kaza yaptı: Çantasından 1 kilo metamfetamin çıktı

    Son dakika haberine göre, ’da polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak 30 kilometre kaçan sürücü otomobiliyle bir kamyonete çarptı. 45 dakikalık kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin çantasında yapılan aramada yaklaşık 1 kilogram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    DHA
    Nefes kesen kovalamaca: 1 kilo ele geçirildi

    Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucu kentte üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.



    Bunun üzerine harekete geçen ekipler takibe aldıkları 16 AJV 837 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü M.E.(29) aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya başladı.



    EKİPLER YAKALADI
    Polis ekiplerinin 30 kilometre kovaladığı M.E. kullandığı otomobille Osmangazi ilçesi Osmangazi Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde bir kamyonete arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobilden inip elindeki çantayı atarak kaçmaya başlayan M.E. polis ekiplerince yakalandı.





    44 SUÇ KAYDI BULUNUYOR
    45 dakikalık kovalamacanın ardından yakalanan M.E gözaltına alınırken çantasında yapılan aramalarda yaklaşık 1 kilogram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 44 suç kaydı bulunan M.E'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.
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