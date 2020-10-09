Günlük burç yorumları

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 9 Ekim 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde ikna edici bir tablo çiziyorsunuz. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz. Sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz.
BOĞA: SOSYAL hayatınız renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz. Duygularınızdaki artışlar, sizi otokontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda bırakıyor.
Bugün güç gösterisinde bulunabilirsiniz.
İKİZLER: KARİYERİNİZE katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz.
YENGEÇ: UZUN süredir planladığınız atılımları gerçekleştirecek güçte olduğunuzun farkındasınız.
İş yaptığınız kişiler önemli olacak.
Yeni ortaklıklar gündemde. Başarınız arttıkça, işler ayağınıza gelecek.
ASLAN: BUGÜN iş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.
Kafanıza koyduğunuz şeyi yapma konusunda engel tanımayacaksınız.
Bu konuda size karşı gelenlere hırçın ve olumsuz davranabilirsiniz.
BAŞAK: AKILCI ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.
TERAZİ: TARTIŞMA ortamlarından uzak kalmaya çalışın. Dostlarınızla güç gösterisine girmemelisiniz. Duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Güçlü bağların pekişeceği bir hafta içindesiniz.
AKREP: BUGÜN çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden planlarınızı ve fikirlerinizi hiç paylaşmamalısınız.
YAY: SEVDİKLERİNİZLE bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler. Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirebilirsiniz.
OĞLAK: BU hafta özellikle çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız.
Partneriniz, değişen fikirlerinize karşı çıkabilir. Dostlar arası ilişkilere ve kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.
KOVA: AŞKIN önemli olduğu bir dönemdesiniz.
Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir. İlişkinizi gözden geçirmeniz gerekecektir. Mükemmele kavuşmak bayağı zamanınızı alacaktır.
BALIK: ÇEVRENİZE oldukça çekici geleceksiniz.
Eşiniz veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla görecek ve mutlu olacaksınız. Bugün daha çok çevresel ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz.