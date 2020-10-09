Günlük burç yorumları



YAY: SEVDİKLERİNİZLE bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler. Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirebilirsiniz.



OĞLAK: BU hafta özellikle çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız.

Partneriniz, değişen fikirlerinize karşı çıkabilir. Dostlar arası ilişkilere ve kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.