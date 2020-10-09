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    yorumları – 9 Ekim 2020 Cuma

    yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 9 Ekim 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün burçları meler bekliyor? İşte 9 Ekim 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde ikna edici bir tablo çiziyorsunuz. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz. Sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz.



    BOĞA: SOSYAL hayatınız renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz. Duygularınızdaki artışlar, sizi otokontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda bırakıyor.
    Bugün güç gösterisinde bulunabilirsiniz.


    İKİZLER:     KARİYERİNİZE katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz.



    YENGEÇ: UZUN süredir planladığınız atılımları gerçekleştirecek güçte olduğunuzun farkındasınız.
    İş yaptığınız kişiler önemli olacak.
    Yeni ortaklıklar gündemde. Başarınız arttıkça, işler ayağınıza gelecek.


    ASLAN: BUGÜN iş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.
    Kafanıza koyduğunuz şeyi yapma konusunda engel tanımayacaksınız.
    Bu konuda size karşı gelenlere hırçın ve olumsuz davranabilirsiniz.

    BAŞAK: AKILCI ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.


    TERAZİ: TARTIŞMA ortamlarından uzak kalmaya çalışın. Dostlarınızla güç gösterisine girmemelisiniz. Duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Güçlü bağların pekişeceği bir hafta içindesiniz.

    AKREP: BUGÜN çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden planlarınızı ve fikirlerinizi hiç paylaşmamalısınız.


    YAY: SEVDİKLERİNİZLE bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler. Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirebilirsiniz.

    OĞLAK:     BU hafta özellikle çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız.
    Partneriniz, değişen fikirlerinize karşı çıkabilir. Dostlar arası ilişkilere ve kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.


    KOVA: AŞKIN önemli olduğu bir dönemdesiniz.
    Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir. İlişkinizi gözden geçirmeniz gerekecektir. Mükemmele kavuşmak bayağı zamanınızı alacaktır.

    BALIK: ÇEVRENİZE oldukça çekici geleceksiniz.
    Eşiniz veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla görecek ve mutlu olacaksınız. Bugün daha çok çevresel ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz.
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