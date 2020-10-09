İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

Öğle saatlerinde güneşli havanın ardından yağış aralıklarla devam etti. Akşam mesai bitiminde etkisini arttıran yağmurda, vatandaşlar ve sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü. Yağış, akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna dönüştü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI

Yoğunluk her iki yakada da özellikle TEM ve D-100 Karayolunda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı.