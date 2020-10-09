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    • Yaşam
    • 09.10.2020 18:17
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    • 09.10.2020 18:26
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    İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

    Son dakika haberi... Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'da yağışlı hava 2 gündür sürüyor. Mesai saati sonrası yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80’e yükseldi.

    Yağışlı hava trafiği felç etti!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 3 gündür süren uyarılarının ardından İstanbul'da iki gündür yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

    Öğle saatlerinde güneşli havanın ardından yağış aralıklarla devam etti. Akşam mesai bitiminde etkisini arttıran yağmurda, vatandaşlar ve sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü. Yağış, akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna dönüştü.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI
    Yoğunluk her iki yakada da özellikle TEM ve D-100 Karayolunda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı.
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