Marmara Bölgesi ve çevresinde iki gündür şiddetli yağışlar etkisini gösteriyor. Sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilerken vatandaşlar hafta sonu havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılara göre cumartesi ve pazar günü yağış olacak iller açıklandı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi ve pazar dolu-yağmur yağacak mı? İşte son uyarılar
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta, Samsun ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma)akşam ilk saatlerde Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Yalova, Sakarya) yerel olmak üzere kuvvetli (10-20 kg/m2)olacağı bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bugün (Cuma) akşam ilk saatlerde Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya) yerel olarak kuvvetli (10-20 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün Cuma) akşam ilk saatlerde Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya) yerel kuvvetli (10-20 kg/m2) olması beklenmektedir.
BURSA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli (10-20 kg/m2) olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün (Cuma) gece ve yarın (Cumartesi)sabah saatlerinde İç Ege'de yer yer pus hadisesi bekleniyor.
İZMİR 16°C, 24°C
Parçalı az bulutlu,
KÜTAHYA 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu, yer yer puslu,
MANİSA 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu,
MUĞLA 10°C, 26°C
Parçalı az bulutlu,
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu bugün (Cuma) akşam ilk saatlerde Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülüs sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 36°C
Az bulutlu
ANTALYA 21°C, 27°C
Parçalı az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
HATAY 19°C, 32°C
Parçalı az bulutlu,
ISPARTA 12°C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cumartesi)sabah saatlerinde bölgenin batısında yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 12°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
ESKİŞEHİR 12°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
KONYA 13°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SİVAS 8°C, 27°C
Parçalı az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu,aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu,aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu,aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 32°C
Parçalı çok bulutlu
RİZE 16°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Samsun çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 25°C
Parçalı az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 21°C
Az bulutlu açık
KARS 0°C, 19°C
Az bulutlu açık
MALATYA 8°C, 28°C
Az bulutlu açık
VAN 4°C, 21°C
Az bulutlu açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 30°C
Az bulutlu açık
GAZİANTEP 14°C, 29°C
Az bulutlu açık
SİİRT 16°C, 29°C
Az bulutlu açık
ŞANLIURFA 17°C, 32°C
Az bulutlu açık