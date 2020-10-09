Marmara Bölgesi ve çevresinde iki gündür şiddetli yağışlar etkisini gösteriyor. Sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilerken vatandaşlar hafta sonu havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılara göre cumartesi ve pazar günü yağış olacak iller açıklandı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi ve pazar dolu-yağmur yağacak mı? İşte son uyarılar

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta, Samsun ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma)akşam ilk saatlerde Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Yalova, Sakarya) yerel olmak üzere kuvvetli (10-20 kg/m2)olacağı bekleniyor.