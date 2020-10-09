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    • Yaşam
    • 09.10.2020 20:54
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    • 09.10.2020 20:59
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    10-11 Ekim : ? Cumartesi ve pazar dolu-yağmur yağacak mı?

    İki gündür süren sağanak yağışların ardından hafta sonu nu merak edenler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu yağış görüşecek iller belli oldu. Peki, ? Cumartesi ve pazar dolu-yağmur yağacak mı? İşte Türkiye geneli 10-11 Ekim hava durumu raporu

    Hafta sonu hava nasıl olacak?

    Marmara Bölgesi ve çevresinde iki gündür şiddetli yağışlar etkisini gösteriyor. Sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilerken vatandaşlar hafta sonu havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılara göre cumartesi ve pazar günü yağış olacak iller açıklandı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi ve pazar dolu-yağmur yağacak mı? İşte son uyarılar

    HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta, Samsun ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma)akşam ilk saatlerde Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Yalova, Sakarya) yerel olmak üzere kuvvetli (10-20 kg/m2)olacağı bekleniyor.

    UYARILAR
    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:     Yağışların; bugün (Cuma) akşam ilk saatlerde Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya) yerel olarak kuvvetli (10-20 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün Cuma) akşam ilk saatlerde Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya) yerel kuvvetli (10-20 kg/m2) olması beklenmektedir.

    BURSA 12°C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL 15°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 10°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ 17°C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli (10-20 kg/m2) olması bekleniyor.

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün (Cuma) gece ve yarın (Cumartesi)sabah saatlerinde İç Ege'de yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    İZMİR 16°C, 24°C
    Parçalı az bulutlu,

    KÜTAHYA 8°C, 22°C
    Parçalı bulutlu, yer yer puslu,

    MANİSA 13°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu,

    MUĞLA 10°C, 26°C
    Parçalı az bulutlu,

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu bugün (Cuma) akşam ilk saatlerde Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülüs sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 21°C, 36°C
    Az bulutlu

    ANTALYA 21°C, 27°C
    Parçalı az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

    HATAY 19°C, 32°C
    Parçalı az bulutlu,

    ISPARTA 12°C, 24°C
    Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cumartesi)sabah saatlerinde bölgenin batısında yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    ANKARA 12°C, 22°C
    Parçalı çok bulutlu, yerel olmak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

    ESKİŞEHİR 12°C, 22°C
    Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

    KONYA 13°C, 28°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    SİVAS 8°C, 27°C
    Parçalı az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 10°C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE 14°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu,aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU 11°C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu,aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 17°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu,aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 12°C, 32°C
    Parçalı çok bulutlu

    RİZE 16°C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    SAMSUN 17°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Samsun çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON 17°C, 25°C
    Parçalı az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 2°C, 21°C
    Az bulutlu açık

    KARS 0°C, 19°C
    Az bulutlu açık

    MALATYA 8°C, 28°C
    Az bulutlu açık

    VAN 4°C, 21°C
    Az bulutlu açık

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 11°C, 30°C
    Az bulutlu açık

    GAZİANTEP 14°C, 29°C
    Az bulutlu açık

    SİİRT 16°C, 29°C
    Az bulutlu açık

    ŞANLIURFA 17°C, 32°C
    Az bulutlu açık
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    Haberler Yaşam 10-11 Ekim HAVA DURUMU: Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi ve pazar dolu-yağmur yağacak mı?