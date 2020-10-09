Gizli kumarcılara sosyal mesafe cezası yağdı: 50 kişiye toplam 159 bin lira

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında insanların özellikle toplu halde bulundukları ve salgın tedbirlerine uymadıkları iş yerlerine yönelik denetlemelerini sürdüren İstanbul Polisi, Şişli'de yasa dışı kumar oynatılan ve Koronavirüs salgını tedbirlerinin hiçe sayıldığı iki ayrı adrese şok baskın yaptı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan ve "Sosyalleşme, Dayanışma ve Yardımlaşma" ismi altında açılmış bir dernekte ve bir apartman dairesinde salgın tedbirlerine aykırı hareket edildiği ve hatta yasa dışı kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İki adres de fiziki olarak takibe alındı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tespitler sonrası iki adrese de şok baskın düzenledi.

