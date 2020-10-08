Tokat'ta yaşayan 77 yaşındaki emekli, 20 yıldır Başkan Erdoğan'la ilgili çıkan küpürleri biriktiyor

"DOĞRU VE GÜÇLÜ OLDUĞU İÇİN BİRİKTİRİYORUM"

Gazete kupürleri ile o anları ölümsüzleştirdiğini ifade eden Özkara "20 yıl önce gazete kupürlerini biriktirmeye başladım. Başkanımızı dürüst bildiğim için, doğruları söylediği ve güçlü olduğu için bu kupürleri biriktiriyorum. Görenler şaşırıyor, 'nereden topladın sen bunları' diyor. Ben de ekranlarda dünya lideri olarak söylüyorlar, kimsesizlerin sahibi, yetimlerin kanadı diyorum. Dünyanın öbür başında asker veya sivil bir hasta için uçak gönderiyor. 'Allah razı olsun başkanımızdan, devletimizden' diyorlar sonra unutup gidiyorlar.