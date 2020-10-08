Son olay sosyal medya çılgınlığının artık bardağı taşırdığının en büyük göstergelerinden biri oldu. Genç kadın göz göre göre hayatını kaybetti. TikTok videosu için rol gereği kaçırılan genç kadın, çekim esnasında kullanılan silahlardan birinin yanlışlıkla ateş alması sonucu feci şekilde can verdi.Meksika'nın Chihuahua şehrinde biri kadın olmak üzere 10 kişilik bir grup TikTok uygulaması için kadın kaçırma sahnesi canlandırdı.
Rol gereği 20 yaşındaki Areline Martínez'i kaçıran kişilerden birinin tabancasının kazayla ateş alması sonucu genç kadın hayatını kaybetti. Areline'nin kafasına isabet eden mermi nedeniyle ölmeden önce çekilen görüntülerde, bir çiftlik evinde gözleri, elleri ve bilekleri bağlı halde görünüyor.
Tek çocuk annesi kadın rehine rolü yapan adamın yanında oturuyor. İkinci bir adam şakacı bir şekilde çifte saldırıyor. Akşam saatlerinde kaydedilen video kaydındaki üçüncü bir adam da elindeki otomatik silahı sallıyor.Görüntü daha sonra başka bir adamın elinde silahı kafasının arkasına dayadığı rehineyi dizlerinin üstüne çöktürdüğünü gösteriyor.
Kısa süre sonra Areline Martinez tabancayla vurularak öldürülüyor ve herkes donup kalıyor. Olay yerine gelen polis, Areline'yi rol gereği bağlandığı sandalye üzerinde hayatını kaybetmiş bir şekilde buldu. Sahnede neden gerçek tabancanın kullanıldığı ise gizemini koruyor.
Chihuahua polisi, kafasına isabet eden merminin kadını anında öldürdüğünü söyledi.Chihuahua savcısı César Augusto Peniche, "Hipotezlerden birisi de silahın dolu olduğunu bilmiyor olmaları" deyip ekledi: "Eğer birilerinin cezai sorumluluğu varsa, cevap vermek zorundalar. Araştırılacak birkaç olay var; genç kadının talihsiz ölümü, silahın nerden ve nasıl geldiği."
Sosyal medyada hayli popüler olan Martinez'in cenaze töreni Pazartesi günü yapıldı.