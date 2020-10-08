Son olay sosyal medya çılgınlığının artık bardağı taşırdığının en büyük göstergelerinden biri oldu. Genç kadın göz göre göre hayatını kaybetti. TikTok videosu için rol gereği kaçırılan genç kadın, çekim esnasında kullanılan silahlardan birinin yanlışlıkla ateş alması sonucu feci şekilde can verdi.Meksika'nın Chihuahua şehrinde biri kadın olmak üzere 10 kişilik bir grup TikTok uygulaması için kadın kaçırma sahnesi canlandırdı.