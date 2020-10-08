Günlük burç yorumları – 8 Ekim 2020 Perşembe

Astrogündem: Merkür-Uranüs karşıtlığı dünyanın eş zamanlı şaşırmaya devam edeceğini işaret ediyor. Ay burcu Yay, burcu da İkizler olan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık sorunlarını ve seçim propagandalarını konuşabiliriz.
İLETİŞİM GEZEGENİ DEVRİM GEZEGENİYLE KARŞI KARŞIYA!
İletişim gücümüzün deposu Merkür ile beklenilmeyen durumların baş kahramanı Uranüs 7 Ekim tarihinde karşı karşıya geliyor. Peki bu iki gezegenin Ekim ayının sıkışık gökyüzü haritasında karşı karşıya gelmesi bizim için ne ifade ediyor?
Hızlı Düşünüyoruz
Merkür ve Uranüs'ün karşı karşıya gelmesi tamamı ile düşünce yapımızı ve zekamızı yakında ilgilendiriyor. Zihnimizi daha canlı kullandığımızı fark ederken, karar verme hızımızla gözle görülür bir artış hissedeceğiz. Özellikle söylenen sözleri, okuduğumuz ve izlediğimiz şeyleri daha hızlı yorumlayacağımızı işaret ediyor bu karşıtlık. Zihnimiz bu denli hızlı çalışırken hem kendimizle çelişebileceğimiz anları hem çevremizle ters düşebileceğimiz durumlar gündeme gelebilir.
Hangi Yılda Doğanlar Bu Karşılaşmadan Etkilenir?
1975, 1982 yılları arasında doğanların Uranüs'ü Akrep burcundadır. Dolayısıyla bu yıllar arasında doğanlar Merkür ve Uranüs'ün karşılaşmasından etkilenirler. Özellikle bu transit 1975 ve 1982 yılları arasında doğanlar; hayatlarında yarım kalan her konuyu noktalamak adına harekete geçecekler.
Çalışkanlık Yükselişte
Üretkenliğe ve yaratıcılığa odaklanacağımızın altını çizen Merkür ve Uranüs karşıtlığı bizleri sadece işlerimize odaklamakla kalmayacak. İçinde bir doluluk sezmediğimiz tartışmalara da girmeyeceğiz. Aslına bakarsanız içimizdeki çalışkanlık duygusu vaktimizi boşa harcamamız konusunda bizi uyaracak. Zorlu işleri yapmak adına özgüven tazelerken, sorumluluk almaktan da korkmayacağız. Mükemmeliyetçi tarafımızın sivrildiğine sadece biz değil çevremizde tanıklık edebilir.
Merkür – Uranüs Karşıtlığı Neleri Gözler Önüne Serer?
Hak yiyenleri
Egosunu konuşturanları
İkinci şans vermeyenleri
Bilim konusuna olan ilgiyi
Kalbinden ziyade mantığını dinleyenleri
Renkli kişilikleri
İletişimde Tıkanmalar Olabilir
Ekim ayında ikili ilişkiler konusunda istediğimiz sonuçlara ulaşamamamızın sebebi iletişim konusundaki tıkanmalarımız olabilir. Yoğun zihinsel sürecimiz duyduğumuz cevapları ve aldığımız geri dönüşleri farklı yorumlamamıza sebep olurken, kararlarımızda daha sakin düşünmek gerektiğimizi anlayacağız. Topluluk önünde olan konuşmalardaki gerginliklere tanıklık ederken, alışılmışın dışında davranan kişileri göreceğimizi fısıldıyor bizlere Uranüs…
Olumsuzlukları Uzaklaştırıyorsunuz
Merkür ve Uranüs'ün karşıt konumu hem eleştireceğimizi hem de eleştirileceğimizi işaret ediyor. Bunun yanı sıra duyacağımız her türlü olumsuzluklara karşı zıtlık duygusunu içimizde barındırmak istemeyeceğiz. Alternatif görüşlere ve farklı pencerelere karşı olumlu düşünceler beslerken, çevremizdeki insanların bizden fikir alacaklarını görebiliriz.
Kısa vadeli planlara mahal vermezken, bizleri geleceği düşünmeye itecek olan Merkür ve Uranüs karşıtlığı gerginlikleri atlatmak için uzunca yollar kat etmemiz gerektiğini bizlere hatırlatacak.
Bugün burçları meler bekliyor? İşte 8 Ekim 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: MESLEĞİNİZİ kişiliğinizle birleştirmek ve kendinizi, ispat etmek istiyor-sunuz. Kişisel olayları bir kenara bıra-karak yaşantınızla ilgili özel kararlar alma zamanı geldi.
BOĞA: PARTNERİNİZİN yaşattığı bazı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz.
İnadınız çevrenizi kızdırabilir. Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacaktır.
İKİZLER: KENDİNİZİ ifade edemediğinizde, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz.
Sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız. gizemli davranışlarınız şaşırtacak.
YENGEÇ: ARKADAŞLARINIZIN olumlu destekleriyle bir çok problemin üstesinden gelebileceksiniz. Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu. Bu dönemde midenize dikkat etmelisiniz.
ASLAN: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp, bir yorum geliştirmek istiyorsunuz.
Radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz.
BAŞAK: PARTNERİNİZLE işbirliği içinde kazançlarınızla ilgili ortak kararlar alacaksınız.
Yaşamınızı istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
TERAZİ: MARS ters hareket ederken, eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi.
Geçmişe teslim olmamayı öğrendiniz.
Gücünüzü arttırma yolundasınız.
AKREP: KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.
Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olun.
YAY: ALIŞKANLIKLARI aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek, çalışmalarınızı olumlu etkiliyor. Bağlantılarınızı doğru yönlendiriyorsunuz.
OĞLAK: DUYGUSAL saplantılarınızda ileriye gidebilir, hatta çevreniz adına kararlar bile verebilirsiniz. Yaşamınızı zorlaştırmamalısınız.
Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor.
KOVA: MADDİ konuları gözden geçirmelisiniz.
Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz.
Yatırımlarınızda size fikir verecek olan ailenizi, ön plana çıkarmalısınız.
Yaşam kaliteniz yükseliyor.
BALIK: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız. İletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere hızlı bir şekilde ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz.