Günlük burç yorumları – 8 Ekim 2020 Perşembe

Astrogündem: Merkür-Uranüs karşıtlığı dünyanın eş zamanlı şaşırmaya devam edeceğini işaret ediyor. Ay burcu Yay, burcu da İkizler olan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık sorunlarını ve seçim propagandalarını konuşabiliriz.

İLETİŞİM GEZEGENİ DEVRİM GEZEGENİYLE KARŞI KARŞIYA!

İletişim gücümüzün deposu Merkür ile beklenilmeyen durumların baş kahramanı Uranüs 7 Ekim tarihinde karşı karşıya geliyor. Peki bu iki gezegenin Ekim ayının sıkışık gökyüzü haritasında karşı karşıya gelmesi bizim için ne ifade ediyor?

Hızlı Düşünüyoruz

Merkür ve Uranüs'ün karşı karşıya gelmesi tamamı ile düşünce yapımızı ve zekamızı yakında ilgilendiriyor. Zihnimizi daha canlı kullandığımızı fark ederken, karar verme hızımızla gözle görülür bir artış hissedeceğiz. Özellikle söylenen sözleri, okuduğumuz ve izlediğimiz şeyleri daha hızlı yorumlayacağımızı işaret ediyor bu karşıtlık. Zihnimiz bu denli hızlı çalışırken hem kendimizle çelişebileceğimiz anları hem çevremizle ters düşebileceğimiz durumlar gündeme gelebilir.