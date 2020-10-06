Miras kalan araziye keçiboynuzu dikti! Yıllar sonra para kazanmaya başladı

'1 TONA YAKIN OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ'



Bu yılki hasadın 1 ton olmasını beklediğini söyleyen Musa Yorgancı, "Babamdan kalan 10 dönüm yerim vardı. Burada su yoktu. 'Susuz ne yapabilirim' diye araştırdım. Badem ile keçiboynuzunu araştırdım. Keçiboynuzu daha ağır bastı. 15 yıl önce Adana'dan 80 fidan getirttim. Bu fidanlar yabaniydi. Yani çakal fidandı.

Sonra yine internetten araştırdım. Nasıl aşılandığını öğrendim. Bahçemde 3 çeşit harnup var. Kara harnup, Kıbrıs ballı harnup, bir de yabani harnup var. Hepsi de iyi. Güzel döküm var. Son 3 yıldır hasat yapıyoruz. Bu yıl bayağı güzel. 1 tona yakın meyvemiz olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıl da olmuştu" dedi.