Mersin'in Toroslar ilçesinden gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu. Halil Y. ismindeki adam, yaşları 16, 13, 9 ve 7 olan 4 çocuğunu İnstagram canlı yayınında öldüresiye dövdü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından hemen sonra, ihbarlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İşte kan donduran o görüntüler ve son dakika haberinin ayrıntıları…