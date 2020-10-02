Tedbir şart

Kadınların hemen hemen hepsi Polikistik over sendromu yaşamıştır. Hormonal olan bu hastalık türü adet düzensizliğine, kısırlığa ve başka hastalıkların gelişmesine neden olabilir. Özellikle hamile kalmak isteyen kadınların önceden tedbir alması gerekir. Çünkü gebelik şansını azaltır ve kadınların yaşam kalitesini ciddi şekilde bozabilir.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Düzensiz yumurtlama veya yumurtlama olmaması sonucunda adet olamama ya da gecikmeli-düzensiz adet

İnfertilite (kısırlık), tekrarlayan düşükler.

İstenmeyen tüylerde artış (kollarda, bacaklarda, karın ve sırt bölgesinde tüylenme artışı, renk koyulaşması ve kalınlaşma) erkek tipi saç dökülmesi gözlenmesi

Yüz göğüs ve sırt bölgesinde ciltte yağlanma ve sivilce

Kilo problemleri; aşırı kilo, hızlı kilo alıp kilo vermede zorluk yaşama

Depresyon ve ruh hali değişiklikleri

Uyku apnesi, horlama

Yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon)

POLİKİSTİK OVER NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kozmetik yakınmalar yaşam kalitesini ciddi oranda düşürür. Duygudurum bozuklukları, depresyon ve endişe bozuklukları baş gösterir. Bir grup hastada tedavisiz çocuk sahibi olmak mümkün olmaz. Buna karşılık tedavi ile gebelik ve canlı doğum oranları yüksektir. Sendromda görülen erkek tipi hormon fazlalığı, yumurtlama bozukluğu ve insülin direnci nedeniyle gizli şeker (prediyabet), şeker hastalığı (tip 2 diyabet), gebelik şekeri (gestasyonel diyabet), obezite, kolesterol bozuklukları ve metabolik sendrom artmış oranda görülür. PKOS'lu hastalar ileride kalp ve damar hastalıkları gelişimini artıran birçok risk faktörünü genç yaşlarda taşır ancak kalp ve damar hastalıklarının sağlıklı kadınlara göre daha erken ya da daha sık görüldüğüne dair net kanıt henüz yoktur.