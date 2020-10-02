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    • Yaşam
    • 02.10.2020 Gazete
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    Tedbir şart

    ların hemen hemen hepsi sendromu yaşamıştır. olan bu hastalık türü adet düzensizliğine, kısırlığa ve başka hastalıkların gelişmesine neden olabilir.

    Tedbir şart

    Kadınların hemen hemen hepsi sendromu yaşamıştır. olan bu hastalık türü adet düzensizliğine, kısırlığa ve başka hastalıkların gelişmesine neden olabilir. Özellikle hamile kalmak isteyen ların önceden tedbir alması gerekir. Çünkü gebelik şansını azaltır ve kadınların yaşam kalitesini ciddi şekilde bozabilir.

    POLİKİSTİK OVER SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?
    Düzensiz yumurtlama veya yumurtlama olmaması sonucunda adet olamama ya da gecikmeli-düzensiz adet
    İnfertilite (kısırlık), tekrarlayan düşükler.
    İstenmeyen tüylerde artış (kollarda, bacaklarda, karın ve sırt bölgesinde tüylenme artışı, renk koyulaşması ve kalınlaşma) tipi saç dökülmesi gözlenmesi
    Yüz göğüs ve sırt bölgesinde ciltte yağlanma ve sivilce
    Kilo problemleri; aşırı kilo, hızlı kilo alıp kilo vermede zorluk yaşama
    Depresyon ve ruh hali değişiklikleri
    Uyku apnesi, horlama
    Yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon)

    POLİKİSTİK OVER NASIL TEDAVİ EDİLİR?
    Kozmetik     yakınmalar yaşam kalitesini ciddi oranda düşürür. Duygudurum bozuklukları, depresyon ve endişe bozuklukları baş gösterir. Bir grup hastada tedavisiz çocuk sahibi olmak mümkün olmaz. Buna karşılık tedavi ile gebelik ve canlı doğum oranları yüksektir. Sendromda görülen erkek tipi hormon fazlalığı, yumurtlama bozukluğu ve insülin direnci nedeniyle gizli şeker (prediyabet), şeker hastalığı (tip 2 diyabet), gebelik şekeri (gestasyonel diyabet), obezite, kolesterol bozuklukları ve metabolik sendrom artmış oranda görülür. PKOS'lu hastalar ileride kalp ve damar hastalıkları gelişimini artıran birçok risk faktörünü genç yaşlarda taşır ancak kalp ve damar hastalıklarının sağlıklı kadınlara göre daha erken ya da daha sık görüldüğüne dair net kanıt henüz yoktur.

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