İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 24 Temmuz'da yeniden ibadete açıldığını hatırlattı.

Camiye vatandaşların yoğun ilgisinin devam ettiğini belirten Maşalı, salgın nedeniyle belirlenen kurallara dikkat edildiğini anlattı. Maşalı, belli bir sayıya göre vatandaşların camiye alındığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Cami içerisinde fazla yoğunluk oluşmasın diye bir grubun ziyareti bittikten sonra diğer grup içeriye alınıyor. Herkese ziyaret imkanı sunuyoruz. Camide bir bilinç oluştu ve sosyal mesafe kurallarına, alınan kurallara vatandaşlarımız uyuyorlar. Görevli arkadaşlarımız da sıkıntı yaşanmaması adına vatandaşları sık sık uyarıyor. Cami ibadete açıldığı ilk günden itibaren herhangi bir sorun yaşamadık. Ayrıca İstanbul Müftülüğünden görevli arkadaşlarımız sabit olarak camide görev yapıyorlar."



