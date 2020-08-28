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    • 28.08.2020 17:00
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    'nde yeni dönem! Girişlerde si getirildi

    Son dakika haberi... 'ne z, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak. Bunun için cami girişine, uygun le giriş için standlar kuruldu. Cami girişine kurulan stantlardan kendine bir başörtü alan , "Aslında her dinin kendine göre kuralları vardır. Bazı şeylere de saygı duyulması gerekiyor. Bence sakıncası yok yani insanlarda bu kurallara uymalı diye düşünüyorum. Mantıklı bir karar. Her dinin kendi kuralları var" dedi.

    Ayasofya Camii'ne girişlerde kıyafet düzenlemesi getirildi

    86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'ya girişler için kılık kıyafet düzenlemesi yapıldı. Camiye girişlere yeni kurallar getirildi. Bundan böyle Ayasofya Camii'ne, başörtüsüz, şortlu ve dekolteli kıyafetlerle giriş yapılamayacak.



    Bunun için cami girişine, uygun kıyafetle giriş için standlar kuruldu. Camiye girişlerde tulum ve başörtü dağıtımı başladı. Görevliler girişlerde başı açık gelen ziyaretçileri uyararak standlara yönlendiriyor.





    Cami girişine kurulan stantlardan kendine bir başörtü alan Sırma Güler, "Aslında her dinin kendine göre kuralları vardır. Bazı şeylere de saygı duyulması gerekiyor.



    Bence sakıncası yok yani insanlarda bu kurallara uymalı diye düşünüyorum. Mantıklı bir karar. Her dinin kendi kuralları var" dedi.
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