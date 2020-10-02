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    • 02.10.2020 10:25
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    Son dakika: Adana'da arkadaşlık teklifini kabul etmeyen ’i öldüren Erdoğan Küpeli hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, Adana’nın Kozan ilçesinde, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kasiyer ’i (35) çalıştığı markette başından tabancayla vurarak öldüren ve aynı tabancayı başına ateşleyerek intihar girişimde bulunan eski öğretmen Erdoğan Küpeli (46), tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

    DHA

    Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek'i (29) 2016 yılında üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Erdoğan Küpeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli tutuklanarak, Kozan Cezaevi'ne koyuldu.




    Küpeli, yargılandığı davalarda 'tehdit', 'hakaret' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tahliye edildikten sonra ilçedeki bir yerel gazetenin dağıtım işinde çalışmaya başlayan Erdoğan Küpeli, dün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki markete gelerek, arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer 'i tabancayla başından vurdu. Ardından da aynı tabancayı başına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.




    HAYATINI KAYBETTİ
    İhbar üzerine markete gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Keleş ve Küpeli'yi hastaneye kaldırdı. Tuğba Keleş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Erdoğan Küpeli de sabaha karşı hayatını kaybetti.

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