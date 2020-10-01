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    • Yaşam
    • 01.10.2020 19:32
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    • 01.10.2020 19:32
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    lü bir ya alındığı yurttan kaçarken ayağını kırdı

    ’te, yeni tip (Kovid-19) testi pozitif çıkan hasta ile temaslı olduğu gerekçesiyle yurduna yerleştirilen ve ismi açıklanmayan kişi, 1'inci kattan atlamaya çalışırken düşerek, ayağını kırdı.

    DHA
    İHA
    Koronavirüslü bir vatandaş kaçmaya çalışırken...

    Bilecik'te, belirtiler üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta, hastanede tedaviye alındı. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan çalışmanın ardından temaslı olduğu belirlenen kişiler ise KYK Halime Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

    Temaslılardan ismi açıklanmayan kişi, yurdun 1'inci katından aşağı inmeye çalıştığı sırada düştü. Yurt görevlilerinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, temaslı kişiyi ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Kovid-19 hastası temaslısının düşme sonucu ayağının kırıldığı belirlenirken, tedaviye alındı.
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