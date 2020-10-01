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    • 01.10.2020 22:03
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    'ın Türkoğlu ilçesinde arazi kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti

    'ın Türkoğlu ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşusunu öldürdüğü iddia edilen zanlı jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    AA
    Kahramanmaraş'ta arazi kavgası

    'ın Türkoğlu ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşusunu öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı. İlçeye bağlı Kılılı Mahallesi'nde yaşayan S.B. (79) ile komşusu A.K. (35) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, A.K'ye av tüfeğiyle ateş etti.

    Ağır yaralanan A.K, ambulansla kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Olayın ardından av tüfeğiyle yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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