Kış ayları için geri sayım devam ederken zorunlu kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı konusundaki araştırmalar artış gösterdi. Zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı sürücüler tarafından sorgulatılıyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, kış lastiği ne zaman, hangi tarihte takılacak? İşte o sorunun yanıtı...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek.