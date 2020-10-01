Çevre örgütleri uzun bir süredir, plastik yerine kağıt pipetlerin kullanılması çağrısını yapıyordu.

YASAKTAN MUAF OLAN YERLER

Yasak tüm işletmeleri kapsıyor. Ancak, hastaneler, barlar ve restoranların engelli ya da özel ihtiyaçlı kişiler için plastik pipet bulundurması zorunlu olacak.