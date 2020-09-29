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    • 29.09.2020 16:43
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    • 29.09.2020 17:02
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    Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: sini çıkarıp aldı

    'da bir yolcu minibüsünde yaşanan olay pes dedirtti. sini düzgün takmayan bir yolcu, bununla da kalmayıp herkesin gözü önünde aldı. O anlar saniye saniye kaydedildi...

    İHA

    'da şehiriçi yolcu minibüsünde sini düzgün takmayan bir yolcu, bununla da kalmayıp herkesin gözü önünde aldı. Cep telefonuyla açtığı bir videoyu alkol alarak izlemeye devam eden yolcunun görüntüleri, tepkiye neden oldu.


    Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntü, Antalya - Serik yolcu minibüsünde çekildi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir yolcu, maskesini düzgün takmadığı için diğer yolcular tarafından uyarılan yolcu maskesini taktı ancak bir süre sonra tekrar indirdi. Yolcu, bununla da kalmayıp yanında getirdiği alkolü içmeye başladı. Cep telefonundan açtığı bir videoyu izlerken alkol almayı sürdüren kişinin rahat tavırları da pes dedirtti.

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