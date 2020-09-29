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    • 29.09.2020 18:05
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    'a Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden ‘Bir ’ plaketi!

    ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 'a anlamlı bir ödül verdi. Esra Erol ödülünü İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ’dan aldı. Hakan Sulu yaptığı açıklamada, ‘’Biz İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri olarak şehitlerimizin yanında olduğunuz için, yetim çocuklarımızın yanında olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Esra Erol’a anlamlı ödül!

    İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Esra Erol'a 'Bir Ömür Boyu Onur' plaketi verdi.

    Esra Erol ödülünü İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Sulu'dan aldı. Hakan Sulu yaptığı açıklamada, ''Biz İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri olarak şehitlerimizin yanında olduğunuz için, yetim çocuklarımızın yanında olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Esra Erol ise teşekkürlerini şu sözlerle dile getirdi: "Aramızda bulunan Şehit Esma Çevik'in annesine kalpten sarılıyorum. Allah sabırların en büyüğünü versin. Bu ülkeye yiğit bir kadın yetiştirmişsiniz. Esma Çevik, bomba imha uzmanı olarak Şırnak'ta görev yaparken, PKK'nın tuzakladığı bombayı çözmeye çalışırken hayatını kaybetmişti. Bu vatan uğruna genç bir kadın şehit oldu. O hepimizin kardeşi, ablası, kızı. Allah sabırlar versin" dedi.

    Her daim şehit ailelerine maddi manevi destek sağladığını ileten Erol, toprağımızı korumak uğruna canlarını hiçe sayan yiğitlerimiz var.

    Onlar için hepimizin bazı sorumlulukları var diyerek teşekkürlerini iletti.
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    Haberler Yaşam Esra Erol'a Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden ‘Bir Ömür Boyu Onur’ plaketi!
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