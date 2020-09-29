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    • 30.09.2020 06:50
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    'da acı son: Eşi doğumhanedeyken yapan sürücü hayatını kaybetti

    'nın Emet ilçesinde yaşayan doğum için eşini bıraktığı hastaneden dönerken geçirdiği da hayatını kaybetti. Hayatlarında ilk defa böyle bir olayın başlarına geldiğini belirten hastane personelleri, 1 saat önce oğlunun dünyaya geldiğini Gürgen'in oğlunu göremeden hayatını kaybettiğini bildirdiler.

    Kütahya'da acı son!
    Edinilen bilgiye göre (38) Emet ilçesinden doğum için eşini Doçent Doktor Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine götürdü. Tekrar Emet ilçesine annesini almak için geri dönen İbrahim Gürgen, Emirler köyü çıkışında virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Bir erkek çocuğu dünyaya gelen İbrahim Gürgen oğlunun doğumundan 1 saat sonra aynı hastaneye ağır yaralı olarak getirildi.





    OĞLUNU GÖREMEDEN HAYATINI KAYBETTİ
    Bir kız babası da olan Gürgen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatlarında ilk defa böyle bir olayın başlarına geldiğini belirten hastane personelleri, 1 saat önce oğlunun dünyaya geldiğini Gürgen'in oğlunu göremeden hayatını kaybettiğini bildirdiler. Gürgen'in ölümü tüm ilçeyi yasa boğdu.





    ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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