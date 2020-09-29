İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevreleri ile Kayseri'nin betısı ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin batısında güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 14°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu,bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

NİĞDE 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU 10°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 15°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 10°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 18°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.