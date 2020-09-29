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    • 30.09.2020 06:43
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    | Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı | 30 Eylül İstanbul'da hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, , 'nun kuzeyi ile , , , , ve çevreleri, Adana'nın kuzeyi, ve 'nin batısı ile 'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere , diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, dün yaşanan dolu kuvvetli dolu yağışının ardından İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte, 30 Eylül il il tahminleri...

    Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevreleri, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş ve Kayseri'nin batısı ile Eskişehir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu bölgelerde değişmeyeceği, diğer yerlerde 3 ala 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, doğu bölgelerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette bu akşam saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA
    Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda, güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

    BURSA 15°C, 25°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL 16°C, 24°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 11°C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ 18°C, 24°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

    AFYONKARAHİSAR 11°C, 23°C
    Parçalı bulutlu

    İZMİR 19°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA 17°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA 16°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu, yarın zamanla doğusu parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey kesimleri Kahramanmaraş'ın batısı ile Osmaniye'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Göller Yöresi'nde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

    ADANA 24°C, 33°C
    Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA 24°C, 31°C
    Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

    HATAY 25°C, 30°C
    Az bulutlu

    ISPARTA 12°C, 24°C
    Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevreleri ile Kayseri'nin betısı ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin batısında güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

    ANKARA 14°C, 22°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu,bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR 11°C, 23°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA 15°C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    NİĞDE 12°C, 25°C
    Parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

    BOLU 10°C, 21°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    DÜZCE 15°C, 22°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    KASTAMONU 10°C, 21°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ZONGULDAK 18°C, 21°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çorum çevreleri ile yarın bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    AMASYA 16°C, 30°C
    Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    RİZE 20°C, 28°C
    Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 21°C, 23°C
    Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON 22°C, 27°C
    Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, yarın zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 7°C, 23°C
    Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS 3°C, 22°C
    Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 6°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN 9°C, 23°C
    Az bulutlu ve açık

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 18°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 21°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 18°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 22°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık
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