Hangi trend sizin için? Yaşam günlüğü

Yeni sezonun öne çıkan moda trendlerine göz atmaya devam ediyoruz. Podyumlardan vitrinlere yansıyan bu trendleri kendi stilinize en uygun şekilde adapte etmeyi unutmayın. Sırf moda diye, vücut yapınıza ve kişiliğinize uymayan kıyafetleri giymeye çalışmayın.

Işıltılar

Payetler, pullar ve taşlar, doğru tasarımlarla buluştuğunda ortaya her zaman göz alıcı bir tarz çıkıyor. Siz de seçeceğiniz ışıltılı parçalarla şıklığınızı konuşturup davetlerin gözdesi olabilirsiniz.

Püsküller

Kıyafetlere hareket kazandıran püskül detaylar hem zarif hem de modern bir tarz için ideal.

"Oversize"

Kim derdi ki, "Annenin gömleğini mi giydin?" diye dalga geçilen kıyafetler çok havalı bir moda trendi olsun! Size birkaç beden büyük gelmiş gibi duran gömlekler, kabanlar, ceketler çok moda.

Hayvan desenleri

İflah olmaz bir hayvan severseniz bu sezon çok şanslısınız. Vahşi hayvan silüetlerinin veya desenlerinin yer aldığı parçalar revaçta. Leopar deseni bir hırka veya gömleği alışveriş listenize eylül ekleyebilirsiniz.

YAŞAM GÜNLÜĞÜ / AYSUN ORHAN