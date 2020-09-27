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    • 28.09.2020 06:27
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    • 28.09.2020 06:27
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    ABD'deki Türk öğrenci 'ın kısa filmi "" 'nde "en iyi kısa belgesel'" ödülü aldı

    ABD'nin kentinde yaşayan Türk öğrenci 'ın kısa filmi, 'nde ''en iyi kısa belgesel'' ödülüne layık görüldü. Nehir Onay'ın belgeseli, 13-21 Eylül'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl on-line düzenlen 'nde gösterilmişti.

    AA
    Türk öğrenciye Cannes'dan ödül

    'ta belgesel film üzerine master eğitimi alan Onay, yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı, profesyonel bir bale kurumu ve oradaki bir koreografiyi konu alan "Sur Les Pointes" adlı projesiyle 'nde ''en iyi kısa belgesel'' ödülünü kazandı.

    Onay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Sıkı çalışmalarımızın ve verdiğimiz emeklerin karşılık görmesi bizi çok mutlu etti. Dans gibi film alanında örnekleri daha önce görülmemiş bir konuyu farklı, yeni bir açıdan ele almak asil hedefimizdi. Filmimizi kısa ama öz tutup, hikayeyi canlı ve keyifli bir şekilde anlatmak istedik. Bu etkiyi hem Amerikan hem diğer kültürlerdeki izleyicilerde yaratabilmiş olduğumuzu gördük.'' dedi.

    Farklı film festivallerine de katılacağını belirten Onay, kısa belgesel film dalında ''Sundance Film Festival'', ''Big Sky Documentary Film Festival'', ''Miami Film Festival'' ve Key West Film Festival''e de başvuruda bulunduğunu söyledi.

    'ın belgeseli, 13-21 Eylül'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl on-line düzenlen Cannes Kısa Film Festivali'nde gösterilmişti.

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